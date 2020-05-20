Всего в республике 108 аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 20 мая зарегистрировано 1042 случая заболевания коронавирусом. Лечение проходят 437 больных. Из них три пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких. Об этих больных сегодня подробнее рассказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
- Один пациент имеет тяжёлую почечную патологию, и в первую очередь находится на ИВЛ в связи с этой патологией, плюс у него COVID-19. Также два пациента, один из которых перенёс стентирование, был повторный инфаркт. И один находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких с вирусной пневмонией, - уточнили министра.
Все больные из группы риска – старше 60-ти лет.
По её словам, в целом по республике 108 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, задействовано три из них.
Сегодня стало известно, что «чистыми» от коронавируса в Бурятии остались только Тункинский и Окинский районы.
В Бурятии сообщили о состоянии больных на ИВЛ
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