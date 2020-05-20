В Хоринском районе Бурятии выявлен первый случай COVID-19
Только в двух районах Бурятии – Тункинском и Окинском – не зарегистрировано случаев заболевания COVID-19. Одним из последних, куда всё же проник коронавирус, оказался Хоринский район.
- На сегодняшний день в республике зарегистрировано 1042 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции в городе Улан-Удэ и районах республики, за исключением Окинского и Тункинского районов Бурятии. Буквально сегодня мы получили случай в Хоринском районе, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
Также она добавила, что продолжают выявляться инфицированные в Кижингинском районе, который из-за тяжёлой ситуации закрыт на двухнедельный карантин.
- Буквально на этой неделе у нас сформирован очаг в Баунтовском районе, это вахтовый посёлок «Рудное», где на сегодня 87 инфицированных. Все противоэпидемические мероприятия организованы, проводятся. Проводится лечение инфицированных, медицинское наблюдение за контактными лицами, - отметила Елена Кузьмина.
Она уточнила, что на сегодня под медицинским наблюдением находится около 3,5 тысяч человек.
- Понятно, что эта цифра меняется, появляются новые контактные лица, в то же время уходят из-под наблюдения контактные лица там, где очаги закрыты. Из них около 1,5 тысяч составляют лица, непосредственно контактные с инфицированными. Все остальные – это лица, прибывшие на территорию республики, в том числе находящиеся в обсерваторе. За ними осуществляется медицинское наблюдение в течение 14 дней, - сказала она.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что на сегодня развернуто 806 коек.
- Идёт у нас динамика выписки – за вчерашние сутки выписан 31 пациент. Практически во всех районах у нас открыты койки, и сегодня активно функционируют, - заключила Евгения Лудупова.
На утро 20 мая число случаев коронавируса в Бурятии выросло до 1042 (+27 больных).
В Бурятии осталось только два «чистых» от коронавируса района
Происшествия, Фото:
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