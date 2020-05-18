В Бурятии начали выпускать защитные экраны для лица



Разработанные в Бурятии защитные экраны сейчас проходят своеобразное тестирование. Их раздали на сегодня медицинским работникам, чтобы специалисты смогли поработать, используя эти средства защиты, и сказать затем свои замечания по новой продукции для её улучшения.



- Заводом нам представлены опытные образцы, которые сейчас проходят в ряде лечебных учреждений - в режиме тестирования - испытания. Мы надеемся, что они пройдут достаточно успешно, мы выработаем те рекомендации, которые позволят улучшить, может быть, форму, ещё какие-то технические характеристики данного изделия, - поведал Ярослав Шубин, главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера.



Удобно работать



Уже сейчас некоторые специалисты опробовали защитные экраны и отмечают, что в них удобно работать.



- В маске достаточно удобно работать - тем, что она одновременно заменяет и защитные очки, то есть препятствует попаданию стружки в глаза. И удобна тем, что обычная маска во время работы от движения головы может упасть, а эта - препятствует этому всему, так как есть уплотнительная резинка на голове, - поделился своим мнением токарь-универсал Улан-Удэнского приборостроительного объединения Алексей Ананин.



Медики также положительно оценили защитный экран, произведённый в Бурятии. Врач ультразвуковой диагностики республиканского перинатального центра Ирина Маркова занимается пренатальной диагностикой, то есть проводит скрининги при беременности. Скрининг – это обязательное ультразвуковое исследование для выявления каких-либо отклонений развития у плода.



На скрининги запись полная - приходит много беременных, поэтому важно, чтобы врач был максимально защищён.



- Щиток сидит нормально, крепко, не падает, но есть недостаток - с боков нет защиты. Мы же сидим боком, нужно чтобы здесь тоже зашита какая-то была, чтобы циркуляции воздуха не было, чтобы была защита глаз. Спереди защита есть, а с боков её не хватает, на мой взгляд. Они довольно комфортные, носить можно, - считает она.



«Будем работать над улучшением»



На самом предприятии подробно рассказали, как возникла идея, и как тщательно разрабатывался защитный экран.



- Подало нам идею защитного экрана министерство промышленности, мы взялись за разработку. Он удобен нам в силу того, что защищает глаза от стружки, защищает органы дыхания. Поскольку у нас люди работают полную смену - не отходя от станка, маски не удаётся всегда менять, поэтому было решено перейти на защитные экраны. Мы сразу же закладывали конструкцию экрана с тем условием, чтобы там использовался медицинский гипоаллергенный пластик – для возможности применения медиками, - подробно разъяснил временный генеральный директор ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» Владимир Лучников.



Как отмечалось ранее, защитные экраны проходят апробацию. «В любом случае, мы будем работать над улучшением. Думаю, что мы оперативно исправим все замечания, если они возникнут», - говорит временный генеральный директор.



После усовершенствования защитные экраны запустят в серийное производство.



На заводе поработали по просьбе Больницы скорой медицинской помощи - закрыть защитный экран. И уже отдали им на проверку разработанные изделия.



- Поступил заказ от Больницы скорой медицинской помощи как-то закрыть нашу маску. И мы пошли на такое, можно сказать, изобретение. Отдали три подобных колпака или капюшона в больницу скорой медицинской помощи на тестирование – удобно/неудобно. То есть он полностью закрывает доступ, сделана из плотной ткани. Он разборный, с клапаном, точно также не потеет, точно также выверен каркас, - заключил Владимир Лучников.



Если говорить в целом, то защитный экран хорошо защищает лицо. Кроме того, он может надеваться поверх медицинской маски и очков. По сути, экран служит физическим барьером при контакте людей и способен защитить здорового человека от возможного заражения. Также его эффективность будет высокой в случае использования носителем вируса с целью не дать распространяться вирусу во время чихания или кашля.



Экран выполнен из высококачественных материалов – ПЭТ А NOVATTRO 0,5 мм; материал корпуса - АБС-пластик 2020 ТУ6-05-1587-74. Это те материалы, которые разрешено использовать при производстве изделий медицинского назначения, они устойчивы ко всем видам антисептиков и дезинфицирующих средств.











В столице Бурятии на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении начали выпускать защитные экраны для лица. Пока - в экспериментальных объёмах.Что же такое защитный экран для лица? Проще говоря, это средство индивидуальной защиты многоразового использования. И оно может применяться как дополнительное средство защиты медиков, работников торговли, сферы обслуживания и т.д.Самое главное, экран защищает слизистую оболочку глаз и органов дыхания от прямого попадания инородных тел, частиц влаги, вирусов и патогенов. То есть по сути это физический «стеклянный» барьер от вирусов.Бонусом идёт то, что его удобно носить и легко дезинфицировать. С чего же всё начиналось, и какие планы по дальнейшему выпуску этих экранов – далее.Не секрет, что сейчас - как, пожалуй, никогда до этого - очень востребованы средства индивидуальной защиты. И производство в республике защитных экранов будет более чем актуально.- По обращению правительства Бурятии на приборостроительное объединение, наши коллеги с приборостроительного объединения охотно откликнулись, и для себя, можно так сказать, организовали непрофильное производство - производство защитных экранов. И сегодня мы видим, что эта продукция оказалась очень востребованной, - отмечает первый заместитель министра промышленности и торговли республики Алексей Унгаев.Также замминистра добавил, что пришёл запрос непосредственно от медиков – возможен ли выпуск защитных колпаков?- Буквально неделю тому назад к нам обратились коллеги из Больницы скорой медицинской помощи для организации возможного производства защитных колпаков. Для того чтобы врачи могли осуществлять свою деятельность, операции в больнице. И по нашей просьбе приборостроительное объединение также откликнулось, организовали пока опытное производство. Сейчас эта продукция проходит испытания, и, надеюсь, что она найдёт хорошие отзывы со стороны врачей и в дальнейшем будет организовано небольшое производство таких защитных колпаков, - рассказал он.Алексей Унгаев также сообщил, что потребуется, скорее всего, сертификация на продукцию, однако, по его мнению, проблем в этом случае не должно возникнуть. «Всё-таки это промышленное производство, используется соответствующее сырьё, материалы», пояснил он.