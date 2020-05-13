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В Бурятии известный оперный певец исполнил «Тёмную ночь» у костра

В Бурятии известный оперный певец исполнил «Тёмную ночь» у костра
Общество, 
Заслуженный артист Бурятии Намхай Мунхзуул проникновенно спел знаменитую песню

Солист Бурятского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии, Намхай Мунхзуул исполнил песню «Тёмная ночь». Видео было снято в сумерках на берегу реки у костра. На гитаре играл музыкант Хэшэкто Бодиев.

Режиссёром видео выступил Олег Юмов.


Справка:

Намхай Мунхзуул родился в городе Улан-Батор (Монголия). В 2003 году окончил Монгольский университет культуры и искусств. Работал в труппе Монгольского академического театра оперы и балета. С 2004 года солист оперной труппы Бурятского театра оперы и балета.

«Тёмная ночь» — лирическая песня, написанная композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». Песня приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны.

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