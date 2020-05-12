Сегодня отключили горячую воду ещё в ряде микрорайонах
Как сообщал «Байкал-Daily», с 10 мая в Улан-Удэ началось отключение горячей воды. Ранее сообщалось, что испытания теплосетей будут идти до 13 мая включительно. Сегодня же появилась информация о том, что горячая вода вернётся только с 15-го числа.
- Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся с 8 часов 15 мая по мере проведения испытаний и устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, - заявили в пресс-службе «ТГК-14».
Ранее горячая вода исчезла у жителей домов, подключённых к ТЭЦ. Сегодня с 8 утра стартовали гидравлические испытания теплосетей от котельных – они продлятся до 24 часов 14 мая. Работы касаются зоны теплоснабжения от котельных: п. Загорск, п. Заречный. п. Стеклозавод, п. Аэропорт, «Юго-западная» и «Ростелеком».
Отключение воды устраивают для испытания теплосетей и выявления разрывов трубопроводов и размыва грунта.
Горячую воду улан-удэнцам обещают вернуть 15 мая
Общество, Фото:
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