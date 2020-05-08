Гидравлические испытания теплосетей пройдут с 10 по 13 мая
В Улан-Удэ отопительный сезон в столице завершается с 08:00 10 мая. В этот день отключат отопление и горячую воду. Горячей воды не будет четыре дня, до 13 мая включительно.
Специалисты «ТГК-14» с 10 по 13 мая будут проводить плановые гидравлические испытания тепловых сетей.
- Гидравлические испытания на плотность теплосетей Улан-Удэ будут проводится повышенным давлением поэтапно, с целью выявления возможных аварийных участков тепловых сетей, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе «ТГК-14».
С 10 по 11 мая теплоэнергетики проведут испытания на тепловые потери трубопроводов тепломагистрали №5 от ТЭЦ-1.
Гидравлические испытания - важнейшая технологическая процедура, в ходе неё выявляют изношенные участки теплотрасс. В период опрессовки давление в трубопроводах повышается более чем на 50 процентов от рабочего. Это позволяет выявить слабые места на трубопроводах и устранить дефекты до начала нового отопительного сезона.
В прошлом году опрессовка выявила 218 повреждённых участков.
Улан-удэнцы останутся без горячей воды на четыре дня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Звание Героя Советского Союза было присвоено ему в 1944 году
Таким образом сотрудники таможни присоединились к музыкальной акции «Окна Победы»
Мероприятие прошло в рамках акции «Сады памяти»
Самолёты ежедневно по установленному маршруту пролетают по всей территории края
Гидравлические испытания теплосетей пройдут с 10 по 13 мая
Местные жители не унывают из-за внезапных осадков
Илья Балдынов был удостоен звания Героя Советского Союза в сентябре 1945 года
Вылечилось более 26 тысяч человек
Соответствующий приказ вышел 30 апреля
Среди них есть несколько десятков материалов о жителях Бурятии
Видео с найденными скелетами, возможно, очень древними выложили в Сеть
В обсерваторы направляются здоровые граждане, которые прибыли из других стран и регионов и не могут соблюдать режим изоляции дома
В республике планируется высадить около 23 тысяч сеянцев
Пожилым людям доставляют лекарства на дом, а данные о пациентах с ОРВИ передают терапевтам
Бюсты Петра Харитонова, Георгия Москалёва, Базара Ринчино и Осипа Денисова появились возле школ