Улан-удэнцы останутся без горячей воды на четыре дня

Гидравлические испытания теплосетей пройдут с 10 по 13 мая



В Улан-Удэ отопительный сезон в столице завершается с 08:00 10 мая. В этот день отключат отопление и горячую воду. Горячей воды не будет четыре дня, до 13 мая включительно.



Специалисты «ТГК-14» с 10 по 13 мая будут проводить плановые гидравлические испытания тепловых сетей.



- Гидравлические испытания на плотность теплосетей Улан-Удэ будут проводится повышенным давлением поэтапно, с целью выявления возможных аварийных участков тепловых сетей, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе «ТГК-14».



С 10 по 11 мая теплоэнергетики проведут испытания на тепловые потери трубопроводов тепломагистрали №5 от ТЭЦ-1.



Гидравлические испытания - важнейшая технологическая процедура, в ходе неё выявляют изношенные участки теплотрасс. В период опрессовки давление в трубопроводах повышается более чем на 50 процентов от рабочего. Это позволяет выявить слабые места на трубопроводах и устранить дефекты до начала нового отопительного сезона.



В прошлом году опрессовка выявила 218 повреждённых участков.



