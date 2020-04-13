За апрель, май и июнь можно будет оплатить с января 2021 года
Правительство Бурятии готовит документ, позволяющий собственникам помещений в многоквартирных домах перенести оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества за три ближайших месяца на период 2021-2023 годов.
- Так собственники многоквартирных домов в Бурятии получат право не оплачивать взносы на капитальный ремонт в апреле, мае, июне текущего года. Оплата взносов за эти месяцы будет включена региональным оператором НО «Фонд капитального ремонта» в квитанции с января 2021 года равномерными ежемесячными платежами в течение трех лет, - сообщают в пресс-службе министерства строительства республики.
Отмечается, что у собственников остается право в полном объёме оплачивать взносы на капитальный ремонт в эти три месяца, тогда перерасчёта по взносам в последующие годы у них не будет.
Взносы за капремонт в Бурятии перенесут на следующий год
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