В Иркутской области закрыли ледовую дорогу в Шаманке

Действующими остаются 25 ледовых переправ
На основании обследования, которое выявило невозможность дальнейшей эксплуатации переправы, запрещён проезд всех видов транспорта по ледовой дороге через Иркут в посёлке Шаманка Иркутской области.
Проведён комплекс мероприятий, связанный с разрушением подъездных путей, чернением льда на переправе, созданием искусственных заграждений, установкой знаков о запрете выезда на лёд.
- В настоящее время специальными комиссиями ведётся ежедневная работа по обследованию действующих в Иркутской области 25 ледовых переправ (Бодайбинский-2, Жигаловский-1, Нижнеилимский-1, Киренский-9, Братский-1, Усть-Кутский-1, Казачинско-Ленский-4, Мамско-Чуйский-1, Катангский-4, Чунский-1), - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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