Волонтёры отправляют маски и антисептики в районы Бурятии

Добровольцы Бурятии приступили к оказанию материальной помощи для волонтёрских районных корпусов. Вчера волонтёры ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» и сотрудники минспорта закупали и фасовали пакеты с масками, перчатками и средствами дезинфекции.
Всего было приобретено более 1300 масок, 500 перчаток и 200 антисептиков для пожилых людей.
- Сегодня мы отправили материальную помощь практически во все районы республики на автобусах. Завтра будем отправлять в дальние северные районы Бурятии самолётом, - рассказал «Байкал-Daily» доброволец Жалсан Дондоков.
Также одна из республиканских текстильных компаний выделила для волонтёрского штаба помощи 500 масок.
Кроме этого, открыты «горячие линии» во всех районах Бурятии. По ним пожилые и маломобильные люди могут обратиться и оставить заявку для доставки продуктов и лекарств. Координаторы работают ежедневно с 8 до 23:00 без выходных.
- Уважаемые жители, просим вас в дни карантина оставаться дома, беречь себя и своих близких. В случае необходимости вы можете обратиться по номерам «горячий линии». Не забывайте, что волонтёры - это простые, чаще всего молодые жители Бурятии, которые искренне хотят помочь и ускорить стабилизацию сложившейся сложной ситуации, - добавил Жалсан Дондоков.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодняшний день в Бурятии число заразившихся коронавирусом достигло 13 человек. Круг контактных лиц составляет 455 человек. Четверо больных, среди них Вадим Бредний, находятся в реанимации.
Куда обратиться пожилым и маломобильным гражданам за помощью?
1. Улан-Удэ 8-950-384-11-50;
2. Баргузинский район 8-902-452-00-14;
3. Баунтовский район 8-902-536-18-18;
4. Бичурский район 8-902-452-00-17;
5. Джидинский район 8-902-452-00-20;
6. Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42;
7. Закаменский район 8-902-452-00-30;
8. Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26;
9. Иволгинский район 83014041125, 8-902-532-20-33, 83014041020;
10. Кижингинский район 8-902-452-00-39;
11. Курумканский район 8-902-452-00-46;
12. Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44;
13. Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37;
14. Мухоршибирский район 8-902-452-00-48;
15. Окинский район 8-902-536-14-50;
16. Прибайкальский район 8-902-452-00-51;
17. Селенгинский район 8-902-452-00-59;
18. Муйский район 8-902-531-10-01;
19. Северо-Байкальский район и город Северобайкальск 8-902-452-00-54;
20. Тункинский район 8-902-452-00-62;
21. Тарбагатайский район 8-902-45-200-65;
22. Хоринский район 8-902-45-200-68.