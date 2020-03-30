Вадим Бредний проходит курс «жёсткой терапии» в реанимации

В Бурятии четверо больных коронавирусом находятся в реанимации

- И всё-таки ОНО подтвердилось. Диагноз - «коронавирусная пневмония». Сейчас нахожусь в инфекционной больнице, в реанимации. Состояние – очень непростое. Проводится курс жёсткой терапии. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противовирусные препараты, обезболивающее, таблетки, кислородная подпитка... В общем - болезнь суровая - врагу не пожелаешь, - написал он.Бредний обратился к жителям Бурятии с просьбой оставаться дома, есть имбирь, чеснок, облепиху и лимон. ⠀- Это время используйте для собственного духовного и физического развития, для своей семьи. Уж лучше - дома на диване, чем в инфекционке на больничной койке. Наше общество должно пройти это тяжелейшее испытание. Достойно! – написал Вадим Бредний.Его супруга Раиса Бредний также высказалась о ситуации в соцсетях.- Была и буду той Раисой Бредний. Не отдам своей целостности, честности, любви и доброты ни на каплю. Не добьетесь, кто хочет сделать больно. Мне, которая заразила своих детей, которые тут лежат со мной и все это терпят. Мне, которая ждет результат каждого тест друга, сотрудника, собеседника. Мне, ходящей в ведро с хлоркой в туалет. Мне, мечтающей сходить в душ. И лежащей под капельницей с антибиотиками, от которых болит голова и тошнит. Мне, у которой нестабильное состояние любимого человека в реанимации, - написала она.