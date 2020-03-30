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Вадим Бредний проходит курс «жёсткой терапии» в реанимации

Вадим Бредний проходит курс «жёсткой терапии» в реанимации
Происшествия, 

В Бурятии четверо больных коронавирусом находятся в реанимации

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина сообщили о ситуации с коронавирусом в республике.

Министр здравоохранения рассказала, что четверо больных коронавирусом находятся в отделении реанимации в инфекционной больнице. Она отметила, что аппараты искусственной вентиляции лёгких не используются, пациенты находятся не в жизнеугрожающем состоянии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 30 марта зарегистрировано уже 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. На сегодня круг контактных лиц составляет 455 человек, все лабораторно обследованы. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в референс-центр «Вектор» в Новосибирск.

Улан-удэнец Вадим Бредний, болеющий коронавирусной инфекцией, сообщил в соцсетях о том, что находится в реанимации и проходит курс жёсткой терапии.



- И всё-таки ОНО подтвердилось. Диагноз - «коронавирусная пневмония». Сейчас нахожусь в инфекционной больнице, в реанимации. Состояние – очень непростое. Проводится курс жёсткой терапии. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противовирусные препараты, обезболивающее, таблетки, кислородная подпитка... В общем - болезнь суровая - врагу не пожелаешь, - написал он.

Бредний обратился к жителям Бурятии с просьбой оставаться дома, есть имбирь, чеснок, облепиху и лимон. ⠀

- Это время используйте для собственного духовного и физического развития, для своей семьи. Уж лучше - дома на диване, чем в инфекционке на больничной койке. Наше общество должно пройти это тяжелейшее испытание. Достойно! – написал Вадим Бредний.

Его супруга Раиса Бредний также высказалась о ситуации в соцсетях.  

- Была и буду той Раисой Бредний. Не отдам своей целостности, честности, любви и доброты ни на каплю. Не добьетесь, кто хочет сделать больно. Мне, которая заразила своих детей, которые тут лежат со мной и все это терпят. Мне, которая ждет результат каждого тест друга, сотрудника, собеседника. Мне, ходящей в ведро с хлоркой в туалет. Мне, мечтающей сходить в душ. И лежащей под капельницей с антибиотиками, от которых болит голова и тошнит. Мне, у которой нестабильное состояние любимого человека в реанимации, - написала она. 



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что Вадим Бредний закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести. Уже достигнута договорённость, что средства индивидуальной защиты будут отгружены и доставлены самолётом из Москвы в Улан-Удэ. 
коронавирус реанимация больница
 
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