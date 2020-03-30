Вадим Бредний проходит курс «жёсткой терапии» в реанимации

В Бурятии четверо больных коронавирусом находятся в реанимацииСегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина сообщили о ситуации с коронавирусом в республике.
Министр здравоохранения рассказала, что четверо больных коронавирусом находятся в отделении реанимации в инфекционной больнице. Она отметила, что аппараты искусственной вентиляции лёгких не используются, пациенты находятся не в жизнеугрожающем состоянии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 30 марта зарегистрировано уже 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. На сегодня круг контактных лиц составляет 455 человек, все лабораторно обследованы. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в референс-центр «Вектор» в Новосибирск.
Улан-удэнец Вадим Бредний, болеющий коронавирусной инфекцией, сообщил в соцсетях о том, что находится в реанимации и проходит курс жёсткой терапии.
- И всё-таки ОНО подтвердилось. Диагноз - «коронавирусная пневмония». Сейчас нахожусь в инфекционной больнице, в реанимации. Состояние – очень непростое. Проводится курс жёсткой терапии. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противовирусные препараты, обезболивающее, таблетки, кислородная подпитка... В общем - болезнь суровая - врагу не пожелаешь, - написал он.
Бредний обратился к жителям Бурятии с просьбой оставаться дома, есть имбирь, чеснок, облепиху и лимон. ⠀
- Это время используйте для собственного духовного и физического развития, для своей семьи. Уж лучше - дома на диване, чем в инфекционке на больничной койке. Наше общество должно пройти это тяжелейшее испытание. Достойно! – написал Вадим Бредний.
Его супруга Раиса Бредний также высказалась о ситуации в соцсетях.
- Была и буду той Раисой Бредний. Не отдам своей целостности, честности, любви и доброты ни на каплю. Не добьетесь, кто хочет сделать больно. Мне, которая заразила своих детей, которые тут лежат со мной и все это терпят. Мне, которая ждет результат каждого тест друга, сотрудника, собеседника. Мне, ходящей в ведро с хлоркой в туалет. Мне, мечтающей сходить в душ. И лежащей под капельницей с антибиотиками, от которых болит голова и тошнит. Мне, у которой нестабильное состояние любимого человека в реанимации, - написала она.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что Вадим Бредний закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести. Уже достигнута договорённость, что средства индивидуальной защиты будут отгружены и доставлены самолётом из Москвы в Улан-Удэ.