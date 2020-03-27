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В Чите появится сквер имени маршала Жукова

В Чите появится сквер имени маршала Жукова
Общество,  Фото:пресс-служба администрации ГО «город Чита»
Он будет расположен в Черновском районе города

В Чите создадут сквер имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Пожелания жителей Черновского района города, озвученные на встречах общественности, были поддержаны администрацией и легли в основу масштабной работы.

В Черновском районе память о героях войны увековечена в названиях улиц: проспект Жукова, улицы Конева, Рокоссовского, Губина, Булгакова. Сквер имени Жукова было решено расположить в районе библиотеки №5 посёлка Текстильщиков на проспекте, носящем имя прославленного полководца.

Этот большой проспект проходит вдоль домов 6 микрорайона, где живут ветераны Великой Отечественной войны и их семьи. В 2019 году проспект расширился и преобразился, благодаря национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году, на завершающем этапе благоустройства, проспект ещё и приобретет яркие краски – здесь будет проведено озеленение.

Сейчас уже разработан эскиз проекта. Размещение вблизи библиотеки сквера имени Жукова позволит проводить большие районные мероприятия патриотической направленности для населения, школьников и ветеранов. На территории сквера будет установлен бюст маршала. За основу взята фотография полководца, сделанная во время военных действий на реке Халхин-Гол, где летом 1939 года советско-монгольские войска под командованием Жукова разгромили японскую группировку. По краям основания бюста будут установлены гильзы для размещения в них цветов. А на полке планируется закрепить каску, привезённую поисковиками с места боевых событий на реке Халхин-Гол.

Планируется поэтапная реализация проекта. Первый этап, с закладкой камня на месте будущего памятника, будет начат в мае текущего года, завершение – осенью. К общему делу подключится общественность района, инициативные группы, волонтёрские отряды, учащиеся школ и учреждений профобразования района. Об этом сообщает организационный отдел администрации Черновского района.
Чита сквер благоустройство 75 лет Победы
 
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