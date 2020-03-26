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В Улан-Удэ реконструкция музыкально-гуманитарного лицея завершится в 2020 году

В Улан-Удэ реконструкция музыкально-гуманитарного лицея завершится в 2020 году
Общество,  Фото:pixabay.com
По проекту, здание будет трехэтажным, общая площадь увеличится в 4 раза

В 2020 году завершится реконструкция музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева. Учреждение посещают более 1000 детей от 7 до 17 лет.

В лицее дети учатся по общей программе, а также получают дополнительное образование по трём направлениям: музыкальное, хореографическое и художественное. Ежегодно учащиеся становятся лауреатами престижных международных, всероссийских, республиканских конкурсов, фестивалей, олимпиад, смотров. Выпускники поступают в ведущие творческие вузы России и зарубежья.

Современные условия будут созданы благодаря дальневосточной субсидии в размере 199 млн рублей.

Музыкально-гуманитарный лицей расположен в двух зданиях по ул. Комсомольская, 28 «а» и 29. Первый корпус по адресу ул. Комсомольская, 28 «а» сдан в эксплуатацию в 1988 году, поэтому реконструкция здания прошла частично в 2019 году. Второй корпус по улице Комсомольская, 29 построен в 1933 году и передан лицею в 2002 году. Здание ветхое, в нем нет спортивного зала, мастерских для уроков технологии и т.д. К тому же с 2013 года второй корпус по результатам инженерно-технического обследования признан не соответствующим требованиям. На сегодняшний день демонтирована часть здания по ул. Комсомольская, 29, ведётся разработка грунта. Объект будет сдан в декабре 2020 года.




По проекту, разработанному ООО «Антарктида», здание будет трехэтажным, общая и полезная площадь увеличится в четыре раза. Согласно проекту, появится крыло, где расположится хореографическое отделение, изостудия, которая будет оборудована по последним стандартам, спортивный зал, модельная мультимедийная библиотека с читальным залом и студией звукозаписи, появятся учебные кабинеты, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, в 2020 году по всем программам будут реконструированы, построены, отремонтированы более 30 учреждений культуры.

- Капитальные ремонты пройдут в 20 домах культуры и четырех ДШИ. Построят два центра культурного развития, а также три здания дома культуры. Капитальные ремонты в образовательных учреждениях культуры – это первоочередные задачи, мы работаем в этом направлении. Важно, чтобы дети развивали свои таланты. Благодаря реконструкции площадь здания лицея увеличится. А это значит, что и учащихся станет больше, - отметила министр культуры Бурятии.

Музыкально-гуманитарному лицею в 2018 году присвоено звание «Лучшее образовательное учреждение РБ». Лицей внесён в общенациональный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», а также состоит в Еврорегистре Европейской организации качества и имеет высокий рейтинг у общественности, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.


реконструкция минкультуры РБ
 
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