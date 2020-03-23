В Иркутской области перед судом предстанет бывший сотрудник ФСИН

Он избил осуждённого







Летом прошлого года у обвиняемого, являвшегося должностным лицом, на почве личной неприязни к осуждённому возник конфликт. Ночью сотрудник исправительной колонии избил мужчину, отбывавшего наказание, нанеся ему более 10 ударов кулаками и ногами по различным частям тела.



Преступление было выявлено ГУФСИН России по Иркутской области.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.





В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области следователями завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника объединения – начальника центра ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия.