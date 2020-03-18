В Улан-Удэ дезинфицируют автобусы и трамваи

Обработку проводят на конечных остановках



В Улан-Удэ дезинфицирую общественный транспорт. В целях профилактики, медицинский работник МУП «Городские маршруты» выдаёт каждому кондуктору подготовленный дезинфицирующий раствор. Проводится усиленная дезинфекция в муниципальных автобусах в течении всего дня.



С собой кондукторы автобусов возят все необходимое - перчатки, дезраствор, маски. И на конечных остановках, после каждой волны пассажиров, протираются все поручни, сиденья, двери и тд.



«Городские маршруты» - это автобусы большой вместимости, которые идут по маршрутам 2, 16, 27, 32, 37, 134, 135.



Аналогичные действия проводятся в трамваях. Помимо обязательной уборки в плановом режиме - ночью и днём в депо, дополнительно вводится дезинфекция вагонов на конечных остановках в течении дня, сообщили представители организаций.

