В Улан-Удэ грабитель не смог обжаловать приговор

Улан-удэнец посчитал наказание чрезмерно суровым и подал апелляционную жалобу.







- Однако, с учётом обстоятельств дела, совершения им тяжкого преступления спустя непродолжительное время после вынесения предыдущего приговора, наличия в его действиях рецидива преступлений, суд апелляционной инстанции посчитал, что назначенное наказание является справедливым, и оставил его без изменения, - сообщает пресс-служба Верховного суда.









Житель Улан-Удэ был осуждён 30 сентября 2019 года за кражу к наказанию в виде штрафа, однако уже 7 октября 2019 года в подъезде жилого дома совершил грабёж. Ущерб составил 15 499 рублей, также потерпевший испытал физическую боль.Суд признал его виновным в грабеже и приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.