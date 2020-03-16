В Улан-Удэ грабитель не смог обжаловать приговор

Мужчина совершил два преступления подряд
Житель Улан-Удэ был осуждён 30 сентября 2019 года за кражу к наказанию в виде штрафа, однако уже 7 октября 2019 года в подъезде жилого дома совершил грабёж. Ущерб составил 15 499 рублей, также потерпевший испытал физическую боль.
Суд признал его виновным в грабеже и приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Улан-удэнец посчитал наказание чрезмерно суровым и подал апелляционную жалобу.
- Однако, с учётом обстоятельств дела, совершения им тяжкого преступления спустя непродолжительное время после вынесения предыдущего приговора, наличия в его действиях рецидива преступлений, суд апелляционной инстанции посчитал, что назначенное наказание является справедливым, и оставил его без изменения, - сообщает пресс-служба Верховного суда.
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