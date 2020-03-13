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На «Байкальской рыбалке» женщины посоревнуются за путёвки в Таиланд

На «Байкальской рыбалке» женщины посоревнуются за путёвки в Таиланд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На сегодня организаторы зарегистрировали 8 женских команд

Не за горами старт одного из самых крупных фестивалей республики «Байкальская рыбалка – 2020» (0+). Фестиваль пройдёт 27 – 28 марта в селе Турка Прибайкальского района. 

Организаторы в этом году подготовили крупный главный приз – аэролодку «Север Фантом 650». Для лучшей женской команды также подготовлено вознаграждение. 
 
- Приз за первое место у женских команд – это путёвки в Таиланд на четыре человека. Они будут оцениваться также по весу, то есть кто больше всех из женских команд поймает рыбы, тот и победил, - рассказали «Байкал-Daily» в оргкомитете «Байкальской рыбалки» 

На сегодня организаторы зарегистрировали 8 женских команд. Путёвки в тёплую страну на «Байкальской рыбалке» будут разыгрываться не в первый раз. В прошлом году приз выиграла команда «Мушкетёрки». 

Помимо аэролодки и путёвок в Таиланд, организаторы подготовили ещё много других призов по различным номинациям. 

- У нас будут номинации «За верность «Байкальской рыбалке»», «Лучшая семейная команда», «Самый старший участник», «Лучшая командная поддержка», «Самая большая рыба», - добавили в оргкомитете.

Всего на сегодняшний день зарегистрировались 170 команд. Для участников, болельщиков и гостей подготовлена насыщенная культурная программа. Будут установлены две сцены – малая и большая. Здесь выступят артисты Прибайкальского района и Улан-Удэ. 
 
География участников «Байкальской рыбалки» обширна. Попытать удачу на священное озеро приедут команды со всей России - от Хабаровска до Краснодарского края. Но, к сожалению, на фестиваль не смогут попасть зарубежные любители подлёдной ловли. Причиной всему коронавирус. 
 
- Мы нашим монгольским друзьям и партнёрам, которые постоянно принимают участие, позвонили, сказали, что в этом году не получится. Расстроились, конечно, но что поделаешь. Встретимся теперь уже в следующем году, - отметили в оргкомитете «Байкальской рыбалки». 
 
В 2019 году было зарегистрировано 346 команд из Бурятии, других регионов России и стран. Эта рыбалка была признана самым крупнейшим соревнованием по зимней спортивной рыбалке в стране. Фестиваль попал в Книгу рекордов России – одновременно на льду находилось 1400 человек. 
 
Гостями «Байкальской рыбалки – 2019» стали актёр Алексей Булдаков и певица Анна Семенович. В этом году фестиваль посетит Дмитрий Дюжев. 

Регистрация для участия в соревнованиях открыта до 20 марта. Её можно пройти по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 18, здание ФГБУ «Главрыбвод», а получить всю необходимую информацию вы сможете по телефонам: 8-950-397-21-62, 21-21-89, 8-924-355-77-70, 57-97-70.

Программа фестиваля:

27 марта: 

12:00 – Регистрация участников
15:00 – Торжественное открытие соревнований
16:00 – Заседание судейской коллегии. Жеребьёвка, Распределение участков лова

28 марта: 

07:40 – Построение участников
08:00-13:00 – Соревнования по подлёдному лову
14:00-15:00 – Заседание судейской коллегии
15:00 – Торжественное награждение. Парад
17:00 – Церемония закрытия. Салют. Ёхор

Возрастное ограничение – 0+.


Байкальская рыбалка фестиваль
 
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