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В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» мешали проезду трамваев

В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» мешали проезду трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушки-водители долго выясняли обстоятельства ДТП, пока их автомобили находились на путях

В среду, 11 марта, в Улан-Удэ на улице Боевая в Улан-Удэ около 10 часов вечера произошло ДТП. По словам очевидца, две девушки на автомобилях «Тойота Рактис» и «Тойота Королла» совершили столкновение на трамвайных путях.

- Девушка на «Королле» пересекла полосу движения «Тойты Рактис» и произошло столкновение при манёвре поворота налево. Они долго не могли прийти к согласию по обстоятельствам ДТП, тем самым преградили путь движения трамваям, - пояснил свидетель происшествия.

После того, как как водитель трамвая пригрозила девушкам, что к ним будут применены санкции со стороны трамвайного парка о возмещении простоя, автолюбительницы согласились убрать машины с проезжей части.

В результате ДТП пострадавших нет, но по словам водителя «Тойоты Рактис», в её салоне находились дети, которые испугались этого столкновения.

ДТП
 
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