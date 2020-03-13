В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» мешали проезду трамваев

Девушки-водители долго выясняли обстоятельства ДТП, пока их автомобили находились на путях
В среду, 11 марта, в Улан-Удэ на улице Боевая в Улан-Удэ около 10 часов вечера произошло ДТП. По словам очевидца, две девушки на автомобилях «Тойота Рактис» и «Тойота Королла» совершили столкновение на трамвайных путях.
- Девушка на «Королле» пересекла полосу движения «Тойты Рактис» и произошло столкновение при манёвре поворота налево. Они долго не могли прийти к согласию по обстоятельствам ДТП, тем самым преградили путь движения трамваям, - пояснил свидетель происшествия.
После того, как как водитель трамвая пригрозила девушкам, что к ним будут применены санкции со стороны трамвайного парка о возмещении простоя, автолюбительницы согласились убрать машины с проезжей части.
В результате ДТП пострадавших нет, но по словам водителя «Тойоты Рактис», в её салоне находились дети, которые испугались этого столкновения.
Он срубил 11 деревьев на 78 тысяч рублей
Злоумышленники слили топливо с бульдозера, находящегося на территории базы
Планируется создание 1156 мест в частных детсадах
В настоящий момент ведётся работа по переустройству инженерных коммуникаций и изъятию земельных участков
Девушки-водители долго выясняли обстоятельства ДТП, пока их автомобили находились на путях
Предполагаемый объём инвестиций в проект составит 0,5 млрд рублей
Злоумышленницы обманом завладели также ювелирными изделиями пожилой женщины
Нарушитель не предъявил декларацию и обманул таможенников
Сейчас готовится площадка под строительство завода
Он купил таблетки с сильнодействующим веществом в Маньчжурии
В республике занимаются спортом только 20 процентов населения
В республике продолжается приём заявок на конкурс
Ездить грузовики смогут только ночью
Алексей Цыденов встретился с организаторами и победителем фестиваля
Камерами ЦАФАП зафиксировано 1630 нарушений ПДД