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03 Марта

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В Москве выявили больного коронавирусом

В Москве выявили больного коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Контактировавшие с ним люди также госпитализированы

Накануне, 2 марта, в Москве выявлен заражённый коронавирусом москвич, прилетевший из Италии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте. По его словам, сейчас больной находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение.

- Заболевание протекает в лёгкой форме, - отмечает градоначальник.

Был установлен полный круг контактов больного – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы шесть родственников и рять знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет.

Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с лёгкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве под наблюдением находится более 5,5 тысяч человек. С 15 февраля проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию, сообщает Интерфакс.

На сегодня новых случаев заболевания коронавирусом в Москве не выявлено, сообщает coronavir.ru.

Общее число скончавшихся от заражения новым китайским коронавирусом достигло 3 117 человек. Всего подтверждённых случаев заболевания в мире — 90 912 инфицированных, в том числе в Китае 80 251.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее две больницы Бурятии подготовили к возможной вспышке коронавируса. На сегодня больных коронавирусной инфекцией в республике нет.

Ранее в Улан-Удэ с подозрением на коронавирус была госпитализирована улан-удэнка, прилетевшая из Таиланда, однако опасный диагноз у неё не подтвердился.




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