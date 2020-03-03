Контактировавшие с ним люди также госпитализированы
Накануне, 2 марта, в Москве выявлен заражённый коронавирусом москвич, прилетевший из Италии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте. По его словам, сейчас больной находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение.
- Заболевание протекает в лёгкой форме, - отмечает градоначальник.
Был установлен полный круг контактов больного – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы шесть родственников и рять знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет.
Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с лёгкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.
В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве под наблюдением находится более 5,5 тысяч человек. С 15 февраля проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию, сообщает Интерфакс.
На сегодня новых случаев заболевания коронавирусом в Москве не выявлено, сообщает coronavir.ru.
Общее число скончавшихся от заражения новым китайским коронавирусом достигло 3 117 человек. Всего подтверждённых случаев заболевания в мире — 90 912 инфицированных, в том числе в Китае 80 251.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее две больницы Бурятии подготовили к возможной вспышке коронавируса. На сегодня больных коронавирусной инфекцией в республике нет.
Ранее в Улан-Удэ с подозрением на коронавирус была госпитализирована улан-удэнка, прилетевшая из Таиланда, однако опасный диагноз у неё не подтвердился.
В Москве выявили больного коронавирусом
Общество, Фото:
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