Спортсменка из Бурятии победила на чемпионате ДФО по тайскому боксу

Наталия Коростелёва выиграла у женщин в весовой категории 57 кг



В Чите с 21 по 23 февраля прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу. Участниками соревнований стали около 150 спортсменов из Республики Бурятия, Амурской области, Приморского и Забайкальского краёв.



Среди женщин в весовой категории 57 кг победу одержала Наталия Коростелёва. Спортсменка – воспитанница улан-удэнской спортшколы олимпийского резерва №11, сообщает пресс-служба СШОР.



Победители соревнований поедут на чемпионат России в Сочи.

