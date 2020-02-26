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26 Февраля

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Спортсменка из Бурятии победила на чемпионате ДФО по тайскому боксу

Спортсменка из Бурятии победила на чемпионате ДФО по тайскому боксу
Общество,  Фото:пресс-служба СШОР №11
Наталия Коростелёва выиграла у женщин в весовой категории 57 кг

В Чите с 21 по 23 февраля прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу. Участниками соревнований стали около 150 спортсменов из Республики Бурятия, Амурской области, Приморского и Забайкальского краёв.

Среди женщин в весовой категории 57 кг победу одержала Наталия Коростелёва. Спортсменка – воспитанница улан-удэнской спортшколы олимпийского резерва №11, сообщает пресс-служба СШОР.

Победители соревнований поедут на чемпионат России в Сочи.
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