Бурятские артисты «во всеоружии» перед Сагаалганом в Кремле





На праздник в Кремле приглашены известные государственные деятели страны, члены правительства России, общественные деятели, а также представители искусства и культуры нашей страны. В числе приглашённых глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, а также губернаторы регионов СФО и ДФО, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Накануне, 24 февраля, в Государственном Кремлевском дворце состоялась генеральная репетиция концерта. Лучшие солисты и коллективы Бурятии, а также мастера искусств из Калмыкии и Тывы «оценили» главную сцену страны. Уже на репетиции стало понятно, что восточный Новый год в Кремле выльется в небывалое по размаху шоу, заверяют представители бурятской делегации.- Наша большая делегация готовится к концерту для наших земляков и москвичей. В истории Бурятии впервые такое большое мероприятие проходит в Кремле. Это очень ответственно. Мы все относимся к этому очень серьёзно. Во всеоружии ждём встречи с нашими зрителями, - делится впечатлениями народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова.Также в Гербовом фойе велась подготовка к выставке, рассказывающей о культуре и быте бурятского народа и народов, населяющих республику. Здесь же будет представлена экспозиция произведений всемирно известных бурятских художников. Российская публика впервые станет очевидцем столь масштабной экспозиции культурных достижений.- Устанавливаем впервые юрту в Гербовом фойе Кремлевского дворца. Для нас это очень важно. Построив юрту, мы движемся дальше. Мы показываем традиционную культуру: юрту и быт, а также презентуем профессиональных художников и их работы. А есть работы, которые будут представлены впервые. Например, здесь будет премьера работы нашего ювелира Жигжита Баясхаланова, - отмечает директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.