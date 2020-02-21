Трёх иркутян наградили за помощь полиции

В Иркутске полицейские в канун Дня защитника Отечества поощрили трёх неравнодушных мужчин



Они получили благодарственные письма и ценные подарки из рук начальника управления МВД России «Иркутское» Олега Савина.



Один из поощрённых - водитель маршрутного автобуса Евгений Антипин. По пути следования он обнаружил в салоне плачущего ребенка. Поговорив с ним, Евгений выяснил, что тот потерялся и ищет родителей. Водитель привёз мальчика в дежурную часть. Сотрудники полиции передали ребенка маме, которая уже начала поиски малыша. Она пояснила, что ранее по пути домой мальчик потерялся и самостоятельно сел в маршрутку.



Кроме того, полицейские отметили поступок Василия Барнича, задержавшего и передавшего инспекторам ДПС виновника аварии, пытавшегося убежать, оставив транспортное средство после аварии.



Также награду вручили Юрию Кудрявцеву, благодаря его проявленной бдительности, а также своевременно оказанной помощи ребёнку, оказавшемуся на улице ночью в СНТ, удалось избежать трагических последствий.





По информации ГУ МВД по Иркутской области

