Трёх иркутян наградили за помощь полиции

В Иркутске полицейские в канун Дня защитника Отечества поощрили трёх неравнодушных мужчин
Они получили благодарственные письма и ценные подарки из рук начальника управления МВД России «Иркутское» Олега Савина.
Один из поощрённых - водитель маршрутного автобуса Евгений Антипин. По пути следования он обнаружил в салоне плачущего ребенка. Поговорив с ним, Евгений выяснил, что тот потерялся и ищет родителей. Водитель привёз мальчика в дежурную часть. Сотрудники полиции передали ребенка маме, которая уже начала поиски малыша. Она пояснила, что ранее по пути домой мальчик потерялся и самостоятельно сел в маршрутку.
Кроме того, полицейские отметили поступок Василия Барнича, задержавшего и передавшего инспекторам ДПС виновника аварии, пытавшегося убежать, оставив транспортное средство после аварии.
Также награду вручили Юрию Кудрявцеву, благодаря его проявленной бдительности, а также своевременно оказанной помощи ребёнку, оказавшемуся на улице ночью в СНТ, удалось избежать трагических последствий.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
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