Заезды на танках Т-72Б3 состоялись на полигоне «Бурдуны»
В Бурятии стартовала подготовка к одному из самых зрелищных конкурсов «АрМИ» - «Танковый биатлон».
Заезды на танках Т-72Б3 состоялись на полигоне «Бурдуны». По окончанию заездов будут определены лучшие кандидаты для участия в дальнейших этапах конкурса.
Подготовка экипажей проходит под руководством чемпионов армейских международных игр «Арми-2018» и «Арми-2019».
В ходе подготовки к конкурсу «Танковый биатлон», они делятся с кандидатами своими навыками и опытом, рассказывают о нестандартных подходах по отработке тактики действий в преодолении соревновательной трассы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Напомним, победителями чемпионата мира по танковому биатлону в прошлом году стал экипаж в составе военных из Бурятии и Забайкальского края. Прапорщик Бато Цыдыпов стал двукратным чемпионом мира, а старшина Иван Осеев установил рекорд скорости танка, разогнав боевую машину до 84 км/ч.
В Бурятии стартовала подготовка к танковому биатлону
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