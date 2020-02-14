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На выставке в Улан-Удэ покажут необычные камни

На выставке в Улан-Удэ покажут необычные камни
Общество,  Фото:pixabay.com
Сама природа «нарисовала» на минералах лица людей и силуэты различных животных

20 февраля в Улан-Удэ, в музее природы Бурятии откроется выставка «Читая камни». Выставка представляет собой собрание камней из Байкальского региона, на которых сама природа «нарисовала» лица людей и силуэты различных животных. Необычные образцы минералов собрал любитель-коллекционер Сергей Мандреев, увидев в гальке и булыжниках настоящие картины.

Улан-удэнец открыл в себе способность «читать» камни случайно. Он уверен, что это случилось после его третьего посещения Нетленного тела Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. С тех пор он каждый раз при его посещении мысленно обращался с просьбой о помощи, чтобы стать лучше.

Постепенно у автора выставки появилась особенная методика по «прочтению» камней, которая помогает ему «увидеть» изображение. Сергей утверждает, что поиски камней нужно вести с уборки места, на котором собираешься искать. В таком почтительном отношении к природе он видит залог успеха в обнаружении камней с изображениями.

Сейчас в его коллекции более 100 камней от 30 грамм до 1 килограмма. Самые маленькие из них – это нефриты, самые большие – байкальские камни. На выставке представлено 60 камней, на которых можно увидеть изображения драконов, слонов, медведей, панды, львицы, зайца, совёнка, тигра, барса, манула, а также людей.

Особое место на выставке занимают 12 небольших камней с берегов священного озера. Это природные изображения двенадцати животных восточного календаря. Ранее они выставлялись в галерее искусств народов Азии при Иволгинском дацане.

Издревле камни считались детьми Земли, и даже сегодня многие народы проводят ритуалы и почитают природные каменные изваяния. К примеру, в Бурятии самое известное проявление изображения на камнях – это лик танцующей богини Янжимы. Его в мае 2005 года открыл в местности Ярикта Баргузинского района Хамбо-лама Дамба Аюшеев. С тех времен лик богини стал предметом поклонения, в эту местность организуются паломнические туры. Для верующих это знак особого благоволения неба к забайкальской земле. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

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