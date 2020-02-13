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В Бурятии вышла книга для дошкольников на трёх языках

В Бурятии вышла книга для дошкольников на трёх языках
Общество, 
В книге рассказывается история о Нерпе и Чайке на русском, бурятском и английском языках

В Улан-Удэ в конце 2019 года издана книга для самых маленьких «Байгалай тоонууд» («Байкальский счёт»). Автор идеи иллюстратор Саяна Хомонова. Книга издана в рамках реализации госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Бурятии».

Образовательная книжка из серии «Волшебная Бурятия» предназначена для детей дошкольного возраста. История о друзьях – Нерпе и Чайке рассказывается на трёх языках: бурятском, русском и английском. Кроме того, книжка насыщена забавной иллюстрацией, дошколята смогут научиться правильно писать цифры и считать на трёх языках.

Автор текста - Светлана Шантагарова, перевод на бурятский осуществила Хандама Дамдинова, перевод на английский сделал Тристра Ньюйеар, редактор текста на бурятском языке Жаргал Бадагаров, редактор текста на русском языке Нина Чугунова, вёрстка Шарайд О. Галсан.

Книгу можно найти во всех библиотеках республики, а также в книжных магазинах города, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
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