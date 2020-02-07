В Бурятии кастинг близнецов для фильма вызвал ажиотаж

Съёмки фильма по рассказу Намжила Нимбуева стартуют уже в апреле
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии снимут фильм «Под вечным синим небом» по рассказу Намжила Нимбуева «Хорэш, усь-усь». Съёмки кино стартуют в апреле в Иволгинском районе недалеко от сёл Ключи и Калёнова. Для фильма уже найдены практически все актёры, в том числе мальчики-близнецы, о кастинге которых режиссёр кинопроекта объявила в конце января.
Оказалось, что получить роль в фильме желали много близняшек.
- Мы кинули клич через соцсети о том, что ищем мальчиков-близнецов, либо погодок бурятов от 1,5 до 2,5 лет. Откликнулось большое количество народу, засыпали сообщениями, отправляли фотографии и видео ребятишек, и мы уже смотрели. Сразу скажу, что мы соотносили с главными актёрами, то есть у мальчиков есть экранные мама и папа, и они должны как-то с ними гармонично смотреться, - рассказала «Байкал-Daily» режиссёр фильма «Под вечным синим небом» Елена Емельянова.
Из множества заявок на роли выбрали мальчиков-близнецов 2,5 лет из Иволгинского района, имена детей пока не разглашаются.
- Все ребятишки замечательные, все ребятишки хорошие разные, но мы выбрали именно с Иволгинского района, потому что наиболее они нам подошли и по темпераменту, и по характеру, - отметила режиссёр.
Фильм-притча расскажет о судьбе пожилой женщины Димид. Она жена лесника Гончика. Каждый день она посылала собаку Хорэш в лес за мужем, чтобы позвать его к обеду. Если Гончик не приходил, то отправлял записку вместе с собакой. Но затем привычный уклад жизни нарушила война. Гончик ушёл на фронт, пообещав Димид вернуться ровно через год с прилётом журавлей. Но Гончик погибает на поле боя. Димид продолжает жить, но рассудок у неё помутился – она до сих пор ждёт мужа и каждую весну с прилётом журавлей отправляет Хорэш искать хозяина.
Главную роль Димид в картине исполнит актриса Бурдрама Саяна Цыдыпова, а молодую Димид сыграет Арюна Цыденова – студентка Бурятской студии при Театральном институте имени Бориса Щукина. Актёр на роль молодого Гончика пока не утверждён.
Бюджет фильма составит около 1 млн рублей. Большая часть средств на подготовку и производство кинокартины уже найдена, но не хватает ещё около 300 тысяч рублей.
- Мы стараемся обращаться, пока пишем письма органам власти в том числе, может быть будет какой-то отклик, - надеется режиссёр.
Кинопроект «Под вечным синим небом» в сентябре 2019 года стал обладателем гран-при V Байкальского питчинга и денежного приза в размере 500 тысяч рублей. Также кинопроект стал победителем первого республиканского питчинга кинопроектов в категории «Игровое короткометражное кино» и выиграл денежный приз в размере 300 тысяч рублей.
В Бурятии кастинг близнецов для фильма вызвал ажиотаж
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