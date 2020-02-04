Конкурс «Белый месяц. Новые голоса» стартовал в Бурятии

В отборочном туре состязаются талантливые молодые исполнители со всей республики



В Улан-Удэ стартовал конкурс исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса». В отборочном туре состязаются талантливые молодые исполнители со всей Бурятии. Заявки на конкурс подали 31 участник. Среди них есть уже известные певцы, победители различных конкурсов, а также студенты и выпускники Колледжа искусств имени Чайковского, ВСГАКИ, школ искусств, солисты музыкальных групп, сообщили в республиканском центре народного творчества.



Жюри конкурса в составе популярных исполнителей Бурятии: заслуженной артистки Бурятии Мэдэгмы Доржиевой, солистки Бурятской государственной филармонии, обладательницы гран-при международного конкурса «Белый месяц – 2009» Сэсэг Аюшеевой, руководителя детского хора, преподавателя Колледжа искусств имени Чайковского Александра Саможапова, солиста культурно-досугового центра комитета культуры Улан-Удэ Сергея Плотникова, председателя жюри народной артистки Бурятии Бадмы-Ханды Аюшеевой отберёт в финал 17 участников.



Гала-концерт состоится 4 февраля в Бурятском театре драмы. В завершении будут названы имена победителей и претендентов на участие в международном конкурсе эстрадной песни «Белый месяц» в 2021 году.



Зрители гала-концерта выберут среди конкурсантов своего победителя – обладателя приза зрительских симпатий. Голосование пройдёт в тот же день в фойе театра.



На гала-концерте выступит Бадма-Ханда Аюшеева и состоится презентация нового клипа Мэдэгмы Доржиевой.







