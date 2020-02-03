В СИЗО Бурятии прошли сеансы одновременной игры в шахматы

Учреждение посетил тренер по шахматам высшей категории Евгений Байнов
СИЗО-1 в Бурятии посетил заслуженный работник физической культуры республики, почётный работник общего образования России, тренер по шахматам высшей категории Евгений Байнов.
Известный в республике тренер провёл с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными несовершеннолетними, содержащимися в следственном изоляторе, и осуждёнными отряда хозяйственного обслуживания сеансы одновременной игры в шахматы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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Учреждение посетил тренер по шахматам высшей категории Евгений Байнов
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