В Чите за неделю раскупили трёхгодичный запас медицинских масок

Ажиотаж вызван ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также фактором коронавируса
Правительство Забайкальского края совместно с аптечными сетями решает вопрос о закупке дополнительных медицинских масок в связи с ажиотажным спросом на них. Он вызван ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также фактором коронавируса. При этом дефицита противовирусных лекарств в Забайкалье нет, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
В 29 из 31 района Забайкальского края есть либо аптеки ГУП «Аптечный склад», либо муниципальные аптеки, руководство которых решает вопрос о дополнительной закупке медицинских масок. В Каларском и Карымском районах, где нет аптек ГУП «Аптечный склад» и муниципальных аптек, проведена работа с предпринимателями – в ближайшее время туда дополнительно завезут медицинские маски.
Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок. При этом поступают сведения о возможных спекулянтах – гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч медицинских масок. Аптечные сети города прорабатывают вопрос о внеочередной закупке масок в Иркутске и Хабаровске.
Опубликованная в СМИ информация о якобы завышенных ценах на маски в торговых сетях Читы в ходе проверки не нашла подтверждения. Недостоверна и информация СМИ о срочной переоценке в аптеках города лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.
При этом специалисты подчёркивают, медицинские маски – не единственная из мер профилактики. Помимо их использования, людям рекомендуется как можно чаще мыть руки, проводить влажную уборку помещений и поверхностей с максимальной частотой, регулярно проветривать, избегать контакта с заболевшими людьми и мест массового скопления людей.
При министерстве здравоохранения Забайкальского края организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют забайкальцев, в числе прочего, по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Кроме того, если в семье кто-то почувствовал недомогание, то сотрудники горячей линии подскажут, как действовать. Телефон: 8 (3022) 21-03-03.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии также вырос спрос на медицинские маски. Наблюдался дефицит масок в аптеках и, соответственно, повышение цен на них, ситуацию взяла на личный контроль уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Ажиотаж также скорее всего был вызван боязнью подхватить новый тип коронавируса.
Напомним, в Забайкальском крае в конце прошлой недели был выявлен больной коронавирусом гражданин Китая. Сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию.
Второй случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Тюмени. Больной оказалась студентка из Китая. Её состояние также оценивается как удовлетворительное.
В Чите за неделю раскупили трёхгодичный запас медицинских масок
Общество, Фото:
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