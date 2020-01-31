В аптеках выросли цены на маски
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взяла на личный контроль развитие ситуации с повышенным спросом на медицинские маски в регионе. Ажиотаж в Бурятии, вероятно, начался из-за боязни жителей подхватить новый тип коронавируса.
- Согласно многочисленным сообщениям граждан и информации в СМИ, жители начали массово скупать медицинские маски, в связи с чем образовался дефицит в аптеках и увеличение цены на соответствующие медицинские товары и лекарственные препараты, - сообщили в аппарате омбудсмена.
Для того, чтобы население, в особенности школьники, было обеспечено масками, и чтобы не допустить злоупотреблений со стороны аптек и предпринимателей, Юлия Жамбалова обратилась к руководству минздрава с требованием принять неотложные меры реагирования.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня открылась «горячая линия» для жителей Бурятии, у которых появились трудности с возвращением на родину из Китая и Монголии из-за ситуации с коронавирусом.
Жители Бурятии массово скупают медицинские маски
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Осуждённые изготовляют также пиломатериал, игровые площадки, сувениры и многое другое
Правоохранители рассказали гражданам о преимуществах постановки объектов собственности под охрану
Детские сады рассчитаны на 2490 мест
В аптеках выросли цены на маски
Малышку санавиацией доставили в Улан-Удэ
Бурятию представили девять спортсменов
Один из молодых людей был в наркотическом опьянении
На семинаре присутствовали представители городских приходов и сельских воскресных школ
Накануне с тела первоклассника сняли повязки
Один из задержанных ранее работал там
Работник нарушил технику безопасности
Жителям рассказали о правилах пожарной безопасности
У них изъята марихуана общим весом более 2,5 килограммов
Они выехали на лёд вне ледовых переправ
Николай Вербицкий стал победителем состязаний по бегу на 800 метров