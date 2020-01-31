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Жители Бурятии массово скупают медицинские маски

Жители Бурятии массово скупают медицинские маски
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В аптеках выросли цены на маски 

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взяла на личный контроль развитие ситуации с повышенным спросом на медицинские маски в регионе. Ажиотаж в Бурятии, вероятно, начался из-за боязни жителей подхватить новый тип коронавируса.

- Согласно многочисленным сообщениям граждан и информации в СМИ, жители начали массово скупать медицинские маски, в связи с чем образовался дефицит в аптеках и увеличение цены на соответствующие медицинские товары и лекарственные препараты, - сообщили в аппарате омбудсмена.

Для того, чтобы население, в особенности школьники, было обеспечено масками, и чтобы не допустить злоупотреблений со стороны аптек и предпринимателей, Юлия Жамбалова обратилась к руководству минздрава с требованием принять неотложные меры реагирования.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня открылась «горячая линия» для жителей Бурятии, у которых появились трудности с возвращением на родину из Китая и Монголии из-за ситуации с коронавирусом. 



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