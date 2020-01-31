Спортсменка из Бурятии стала чемпионом России по пауэрлифтингу

Общество, Фото: федерация пауэрлифтинга РБ (IPF)

Александра Аксёнова выиграла первенство в дисциплине троеборье



В Екатеринбурге проходят чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье. В соревнованиях принимают участие более 350 атлетов.



30 января в первенстве России по пауэрлифтингу среди юниорок до 23 лет выступила мастер спорта России Александра Аксёнова, учащаяся спортивной школы №3 города Улан-Удэ и магистрант ФФКСиТ БГУ. По информации федерации пауэрлифтинга РБ (IPF), спортсменка тренируется под руководством заслуженного тренера Бурятии Владимира Колмакова.



Александра Аксёнова стала чемпионкой России в весовой категории 63 кг, набрав в сумме троеборья 480 кг и поставив рекорд Республики Бурятия. Кроме этого, она заняла 3 место в абсолютном зачёте; взяла 1 место в приседаниях – 207,5 кг, что также является новым республиканским рекордом; стала второй в жиме штанги лёжа с результатом 112,5 кг.



По итогам спортсменка вошла в состав сборной России по пауэрлифтингу и продолжит подготовку к первенству мира, которое будет проходить в начале осени, в США, в городе Бирмингем. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского госуниверситета.

