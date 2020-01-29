В Улан-Удэ произошло ДТП с водителями-пенсионерами

Аварии случились в начале недели
В понедельник, 27 января, около восьми часов утра в Левобережной части Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, на улице Дорожная столкнулись автомобили «Тойота Пробокс» и «Субару Форестер».
Водителями обеих иномарок стали пенсионеры. В результате аварии никто не пострадал, однако пожилые люди долго спорили, выясняя обстоятельства ДТП.
Буквально через 15 минут на этом же перекрёстке столько с другой стороны произошло ещё одно ДТП. Здесь столкнулись «Тойота Пробокс» и «Тойота Калдина». Свидетель происшествия рассказал, что «Пробокс» двигался со стороны улицы Иволгинская, на пешеходном переходе на светофоре он начал поворачивать налево, где столкнулся с «Калдиной».
В этой аварии оба водители тоже пенсионеры.
Аварии случились в начале недели
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