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В Улан-Удэ произошло ДТП с водителями-пенсионерами

В Улан-Удэ произошло ДТП с водителями-пенсионерами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Аварии случились в начале недели

В понедельник, 27 января, около восьми часов утра в Левобережной части Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, на улице Дорожная столкнулись автомобили «Тойота Пробокс» и «Субару Форестер».

Водителями обеих иномарок стали пенсионеры. В результате аварии никто не пострадал, однако пожилые люди долго спорили, выясняя обстоятельства ДТП.



Буквально через 15 минут на этом же перекрёстке столько с другой стороны произошло ещё одно ДТП. Здесь столкнулись «Тойота Пробокс» и «Тойота Калдина». Свидетель происшествия рассказал, что «Пробокс» двигался со стороны улицы Иволгинская, на пешеходном переходе на светофоре он начал поворачивать налево, где столкнулся с «Калдиной».

В этой аварии оба водители тоже пенсионеры.




ДТП
 
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