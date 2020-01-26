Тайский бат не только сохранит свою силу, но и будет постепенно укрепляться, считают эксперты
Низких цен в Таиланде российские туристы не дождутся. Эксперты уверены, что тайский бат будет укрепляться по отношению к доллару. Об этом сообщает портал Turizm.ru со ссылкой на Thailand News.
По словам главы исследования рынков капитала банка Kasikorn Кобсидхи Силпачай, в нынешнем году местная валюта не только сохранит свою силу, но и будет постепенно укрепляться. Согласно прогнозу, в первой половине года один доллар США будет стоить 29,75 тайских батов. К концу года за 1 доллар будут давать уже 29,25 батов. Таким образом, для россиян, которые обычно приезжают на отдых в Таиланд с долларами и обменивают их на местную валюту, курс в течение года изменится не в лучшую сторону.
Издание отмечает, что в прошлом году тайский бат стал главной азиатской валютой, продемонстрировав 7-процентный рост по отношению к американскому доллару. Бат укреплялся благодаря профициту счёта текущих операций Таиланда и торгового баланса страны, объясняют эксперты. Несмотря на сдержанный экономический рост, бат увеличил приток доходов из туристического сектора и иностранных резервов. В итоге тайская валюта стала основной для многих инвесторов.
На данный момент курс тайского бата по отношению к рублю составляет 1 к 2,03. За последние 6 лет цены для российских туристов на местных курортах увеличились в два раза. Ещё в 2014 году россияне все денежные расходы подсчитывали как один к одному.
Российским туристам в Таиланде придётся смириться с повышением цен
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