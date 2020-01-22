В Бурятии появится новый дом культуры

Здание уже построено и дожидается своего открытия



Новый дом культуры появится в посёлке Ширинга Еравнинского района Бурятии, где проживают 542 человека. Здание уже построено, открытие состоится после 15 февраля этого 2020 года. Площадь нового помещения составляет 243,3 квадратных метров. Новый дом культуры возведён за счёт дальневосточной субсидии, сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.



Село Ширинга хоть и небольшое, но многонациональное. Здесь проживают русские, буряты, татары, цыгане, есть много молодых семей. Сельский клуб станет комфортным местом отдыха и будет способствовать сохранению традиций и культуры народа.



В здании разместятся зрительный зал на 100 посадочных мест, сцена и библиотека. Стоимость объекта составляет 8,4 млн рублей.



В 2003 году в селе произошёл пожар, причиной которого стал удар молнией. Все эти годы работники культуры не имеют своего здания, а творческие кружки и праздники проходят в школьном спортзале. Дети и взрослые посёлка занимаются в пяти творческих секциях.





