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В Улан-Удэ пополнится парк коммунальной техники

В Улан-Удэ пополнится парк коммунальной техники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Комитет городского хозяйства объявил торги

Многофункциональную технику, которую зимой можно использовать для уборки снега, посыпки дорог, а летом как поливочные машины, приобретает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Объявлены торги, в этом году планируется приобрести 10 единиц коммунальной техники, сообщает пресс-служба администрации города.

Парк коммунальной техники пополнится мини-тракторами для уборки тротуаров, комбинированными дорожными машинами с поливомоечным и щёточным оборудованием, лаповым снегопогрузчиком, фронтальным погрузчиком и автомобилем с крано-манипуляторной установкой.

- Мини-трактор с щёткой по весу в два раза легче, чем обычный трактор. Их мы используем для очистки тротуаров, чтобы при заезде на него не сломать плитку. Машина «МКД» используется зимой как «песочница», летом – для полива газонов и зелёных насаждений, - пояснили в комбинате по благоустройству Улан-Удэ.

В прошлом году было приобретено 12 автомашин и дополнительное оборудование на сумму 33 миллиона 635 тысяч рублей. Среди них – подметально-уборочные машины с прицепом, самосвалы с увеличенным объёмом кузова, тракторы-щётки и другая техника.

Также дополнительно была приобретена ещё роторная установка, которая отбрасывает снег с дороги на обочину или в погрузчик. Такая машина появилась на балансе городского комбината по благоустройству несколько лет назад и успешно зарекомендовала себя в работе.

торги
 
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