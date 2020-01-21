В Улан-Удэ пополнится парк коммунальной техники

Также дополнительно была приобретена ещё роторная установка, которая отбрасывает снег с дороги на обочину или в погрузчик. Такая машина появилась на балансе городского комбината по благоустройству несколько лет назад и успешно зарекомендовала себя в работе.





Многофункциональную технику, которую зимой можно использовать для уборки снега, посыпки дорог, а летом как поливочные машины, приобретает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Объявлены торги, в этом году планируется приобрести 10 единиц коммунальной техники, сообщает пресс-служба администрации города.Парк коммунальной техники пополнится мини-тракторами для уборки тротуаров, комбинированными дорожными машинами с поливомоечным и щёточным оборудованием, лаповым снегопогрузчиком, фронтальным погрузчиком и автомобилем с крано-манипуляторной установкой.- Мини-трактор с щёткой по весу в два раза легче, чем обычный трактор. Их мы используем для очистки тротуаров, чтобы при заезде на него не сломать плитку. Машина «МКД» используется зимой как «песочница», летом – для полива газонов и зелёных насаждений, - пояснили в комбинате по благоустройству Улан-Удэ.В прошлом году было приобретено 12 автомашин и дополнительное оборудование на сумму 33 миллиона 635 тысяч рублей. Среди них – подметально-уборочные машины с прицепом, самосвалы с увеличенным объёмом кузова, тракторы-щётки и другая техника.