Булат Бадмаев победил в номинации «Вокальное искусство» с авторской песней «Алтаргана»
Певец и композитор из Бурятии Булат Бадмаев получил гран-при в номинации «Вокальное искусство» за авторскую песню «Алтаргана» на международном фестивале-конкурсе вокального, инструментального и театрального творчества «Золотая Лира». Мероприятие проходило 11 и 12 января этого года в городе Москва. Участие приняли конкурсанты из 85 регионов России. Жюри оценивало участников по 10 номинациям.
Ко всему прочему Булат Бадмаев стал лауреатом I степени по видеороликам, которые сопровождали песню певца на конкурсе «Золотая Лира». Два объединенных ролика представляли культуру и религию Бурятии. Клип «Золотой род» был создан при поддержке министерства спорта и молодёжной политике Бурятии. А ролик «Далай лама» рассказывает о буддизме в Бурятии и почитании Далай-ламы XIV.
- Песню «Алтаргана» я исполняю с 2016 года. Песня не новая, но тем не менее она понравилась жюри. И я получил гран-при за исполнение этого произведения. Я пел на бурятском языке, что также понравилось зрителям. Произведение запало в душу, благодаря визуальному оформлению, и за видео меня также отметили. Я стал лауреатом I степени. Я рад, что стал лучшим в вокальном конкурсе, – рассказал Булат Бадмаев.
Артист часто принимает участие в разных конкурсах, в том числе международных. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Бурятский певец получил гран-при международного фестиваля в Москве
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