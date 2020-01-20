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В Иркутской области наградили полицейских за спасение людей на пожаре

В Иркутской области наградили полицейских за спасение людей на пожаре
Общество,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Правоохранители эвакуировали 12 человек во время ночного пожара

Сегодня в Иркутской области полицейских наградили медалями за спасение людей на пожаре. Представитель центрального аппарата МВД России – руководитель Бюро специальных и технических мероприятий генерал-лейтенант полиции Михаил Литвинов и начальник Главного управления МВД России по Иркутской области генерал-лейтенант полиции Андрей Калищук вручили медали «За смелость во имя спасения» сотрудникам отдельной роты патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Ангарскому городскому округу.

Наград полицейские удостоились за то, что весной 2019 года они эвакуировали 12 человек во время ночного пожара. Прапорщик полиции Андрей Чиканов и старший сержант полиции Александр Антонов, находясь на маршруте патрулирования, заметили, что у одного из частных домов в посёлке Мегет горят придомовые постройки.


Буквально через несколько минут пламя перекинулось на двухквартирный дом. Вызвав экстренные службы, полицейские немедленно приняли меры по спасению людей. Несмотря на угрозу обрушения здания, Андрей Чиканов и Александр Антонов зашли в помещение и вывели на улицу четверых жильцов, среди которых был ребёнок. Учитывая ветреную погоду, полицейские также эвакуировали восемь человек из близлежащих домов.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников патрульно-постовой службы удалось избежать трагических последствий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


Иркутская область МВД
 
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