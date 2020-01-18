В Улан-Удэ прошли соревнования по ориентированию на лыжах: фоторепортаж

Самым старшим участником этапа Кубка Бурятии по спортивному ориентированию на лыжах стал 81-летний спортсмен. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В субботу, 18 января, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по спортивному ориентированию на лыжах. Результаты также пошли в зачёт третьего этапа Кубка Бурятии. Зрелищные соревнования состоялись в спортивном комплексе «Зорька».
Участвовали спортсмены от 12 лет до ветеранов старше 60 лет. Самым старшим участником соревнований стал 81-летний улан-удэнец Николай Горюнов. Он признался, что участие в столь серьёзном соревновании для него «отличный отдых».
- Дистанция очень хорошая. Надо быть внимательным, хорошо следить по карте и за местностью. Сегодня не холодно, даже жарко! Прекрасная погода, солнечно, замечательный день, - поделился после гонки Николай Иванович.
На местности установили шесть дистанций. Они проходили от шоссе и лагеря «Челночок», дороги на родник «Молодость» и Центра Восточной медицины до лагеря «Зорька». Рельеф на местности горный, с крупными формами и понижением в южном направлении. Значительную часть лыжники бежали по сосновому лесу.
Победителем в сильнейшей возрастной группе среди мужчин стал Денис Ягодин из Кабанского района. Его результат – 29 минут 51 секунда. На втором месте ещё один спортсмен из Кабанского района Александр Павлов, отставший от победителей на 3 минуты 36 секунд. Бронзу взял представитель Прибайкальского района Сергей Хмелёв (+5 минут 27 секунд).
Среди женщин в сильнейшей возрастной группе победу одержала также спортсменка из Кабанского района Дарья Белоусова.
Справка:
Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники на лыжах при помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты, расположенные на местности. Сейчас их прохождение фиксируется с помощью электронного чипа, закреплённого на руке спортсмена. Результаты определяются по времени прохождения дистанции (в определённых случаях – с учётом штрафного времени). Лыжный инвентарь применяется практически такой же, как и для лыжных гонок. Но есть некоторые нюансы. Обычно ориентировщики используют более короткие лыжи и более широкие лапки на палках, так как приходится достаточно часто ехать по недостаточно укатанным узким лыжням и мягкому снегу.
В Улан-Удэ прошли соревнования по ориентированию на лыжах: фоторепортаж
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