В Иркутске стартовал 4-й тур чемпионата России по волейболу

Соревнования среди женских команд будут идти по 18 января
В Иркутске во дворце спорта «Труд» 14 января стартовал четвёртый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Соревнования продлятся до 18 января.
На иркутской площадке встречаются команды «Ангара» (Иркутск), «Забайкалка» (Чита), «Омь-СибГУОР» (Омск), «Алтай-АГАУ» (Барнаул), «Олимп» (Новосибирская область).
Все дни тура будет проходить по две игры. С 14 по 17 января игры состоятся в 15:00 и 17:00 часов. В субботу, 18 января, начало игр – в 14:00 и 16:00 часов. Вход для зрителей свободный.
Расписание игр
14 января
15:00 – «Омь-СибГУОР» (Омск) – «Алтай-АГАУ» (Барнаул)
17:00 – «Ангара» (Иркутск) – «Забайкалка» (Чита)
15 января
15:00 – «Забайкалка» (Чита) – «Омь-СибГУОР» (Омск)
17:00 – «Олимп» (Новосибирская область) – «Ангара» (Иркутск)
17 января
15:00 – «Олимп» (Новосибирская область) – «Алтай-АГАУ» (Барнаул)
17:00 – «Ангара» (Иркутск) – «Омь-СибГУОР» (Омск)
18 января
14:00 – «Забайкалка» (Чита) – «Олимп» (Новосибирская область)
16:00 – «Ангара» (Иркутск) – «Алтай-АГАУ» (Барнаул)
Возрастное ограничение 0+
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