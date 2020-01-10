В нацпарке Бурятии отвели участки для любительского лова омуля

Толщина льда составляет 20-25 см



Государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Подлеморье» проводят в первую рабочую неделю патрулирование территории Забайкальского нацпарка. Они изучают ледовую обстановку на Чивыркуйском заливе, проводят замеры толщины льда озера Байкал.



9 января на льду отведены места традиционного лова байкальского омуля и сига бормашовой удой (Огород, Центральный). Толщина льда составляет 20-25 см.



На льду установлены граничные и информационные аншлаги.



- Предупреждаем, что официальные переправы ещё не открыты, просим соблюдать правила безопасного поведения на льду, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Несмотря на запрет на вылов омуля, зимой введено исключение для любительской рыбалки с бормашовой удочкой. Норма улова на одного человека составляет 5 килограммов в сутки. Превышение этой массы улова считается браконьерством.





