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23 Декабря

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Улан-удэнская группа «Местный бездарь» выпустила дебютный клип

Улан-удэнская группа «Местный бездарь» выпустила дебютный клип
Общество, 
Также музыканты выпустили альбом

В Сети опубликовали дебютный клип «Кузнец» новой группы Улан-Удэ «Местный Бездарь». У музыкального ролика продолжительность более 10 минут – почти короткометражный фильм. Надо отметить, что у клипа есть и короткая версия.


Снято видео летом в Этнографическом музее народов Забайкалья. Главный герой клипа молодой человек, который неудачно сходил на собеседование. Он сказочным образом оказывается в древней Руси. Сам он является кузнецом. Несмотря на то, что музыканты и актёры предстают на видео в лаптях, в русских национальных костюмах, проблемы и темы поднимаются сегодняшние – о том, что в почёте сейчас богатство, а не умения, мастерство и другие человеческие качества, что люди работают ради новенького айфона и т.д.

«Простой посыл с метафоричной начинкой», обозначают содержание песни и клипа сами музыканты.


- Короткометражный фильм – Кузнец. Мы готовили эту работу к выпуску полгода, так что не поскупитесь на лайки и репосты. Спасибо всем, кто помог нам в реализации наших идей. Это было очень интересно и очень непросто. Ждём ваших восторженных откликов, - написали ребята в соцсети.

Также группа представила в Сети свой дебютный альбом из шести песен: «Кто не влюблён», «Осень», «Мандельштам», «Кузнец», «Ждал», «Слепые люди». Называется альбом любопытно – «Как назовешь, так и поплывёт».

О группе известно, что в их составе шесть человек, часть ребят учатся в вузе, часть – ещё в школе.




клип музыканты
 
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