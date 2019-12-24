Полицейский Дед Мороз навещает детей в Бурятии

Акция носит благотворительный и профилактический характер



Полицейские МВД по Бурятии вместе с членами общественных советов при территориальных органах внутренних дел присоединились к традиционной всероссийской акции «Полицейский дед Мороз».



- В преддверии Нового года и в течение зимних каникул полицейские и общественники встретятся со школьниками, воспитанниками детских домов и подшефных социальных учреждений, побывают в семьях сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Поскольку акция носит не только благотворительный, но и профилактический характер, сотрудники полиции в неформальной обстановке поговорят с детьми о правилах личной безопасности и поведения в общественных местах,.



Также проводится конкурс профилактических видеороликов «Безопасный Новый год».



К участию приглашаются дети в возрасте до 17 лет, проживающие в Улан-Удэ, либо имеющие возможность присутствовать на мероприятии для победителей.



Принимаются видеоролики длительностью до минуты по следующим темам: профилактика мошенничеств, краж, дорожно-транспортный травматизм, интернет-безопасность, противодействие коррупции, формирование межэтнической толерантности. Ролики могут представлять собой профилактическую информацию по любой из тем.



Ролики и заявку с указанием ФИО, и контактных данных авторов необходимо направлять в официальный аккаунт МВД Бурятии в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/police03



Материалы принимаются до 30 декабря 2019 года. Победителей конкурса выберут подписчики МВД Бурятии в социальных сетях в ходе интернет-голосования, которое стартует с 31 декабря.



15 января для юных победителей конкурса будет проведён День открытых дверей в региональном МВД.

