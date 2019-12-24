Акция носит благотворительный и профилактический характер
Полицейские МВД по Бурятии вместе с членами общественных советов при территориальных органах внутренних дел присоединились к традиционной всероссийской акции «Полицейский дед Мороз».
- В преддверии Нового года и в течение зимних каникул полицейские и общественники встретятся со школьниками, воспитанниками детских домов и подшефных социальных учреждений, побывают в семьях сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Поскольку акция носит не только благотворительный, но и профилактический характер, сотрудники полиции в неформальной обстановке поговорят с детьми о правилах личной безопасности и поведения в общественных местах,.
Также проводится конкурс профилактических видеороликов «Безопасный Новый год».
К участию приглашаются дети в возрасте до 17 лет, проживающие в Улан-Удэ, либо имеющие возможность присутствовать на мероприятии для победителей.
Принимаются видеоролики длительностью до минуты по следующим темам: профилактика мошенничеств, краж, дорожно-транспортный травматизм, интернет-безопасность, противодействие коррупции, формирование межэтнической толерантности. Ролики могут представлять собой профилактическую информацию по любой из тем.
Ролики и заявку с указанием ФИО, и контактных данных авторов необходимо направлять в официальный аккаунт МВД Бурятии в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/police03
Материалы принимаются до 30 декабря 2019 года. Победителей конкурса выберут подписчики МВД Бурятии в социальных сетях в ходе интернет-голосования, которое стартует с 31 декабря.
15 января для юных победителей конкурса будет проведён День открытых дверей в региональном МВД.
Полицейский Дед Мороз навещает детей в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Праздник прошёл 20 декабря
Кондукторы и водители трамваев нарядятся в костюмы Снегурочки и Деда Мороза
Всем участникам фестиваля вручили дипломы и призы
Зрителей ждут эстафеты и игры
Ребята катаются во время ежедневных прогулок в детском саду на коньках
Главная задача – не допустить выход людей и выезд техники на опасные участки
Расплакавшаяся перед Путиным волонтёр отправилась с семьёй в Москву
«Эклампсия – самое грозное осложнение беременности у женщины, когда минуты решают всё», отмечают медики
Бойцы из Бурятии стали лучшими в служебном двоеборье и лыжных гонках
Военные отработали навыки по тактической и огневой подготовке
В республике от гриппа привили свыше 530 тысяч человек
Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
Его оштрафовали на 20 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
Аферист написал ему с аккаунта дочери