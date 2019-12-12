Беспилотный летательный аппарат сэкономил деньги на бензин
На Байкале в период нерестовой кампании 2019 года впервые использовали для борьбы с браконьерами беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил на совещании начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству Виталий Молоков.
С 1 августа по 15 ноября в Бурятии проводились мероприятия по охране нерестового омуля с участием правоохранительных и контролирующих органов. Работа акцентировалась на профилактике недопущения и пресечения на ранней стадии совершения правонарушений.
- Впервые в охране нерестового омуля был использован беспилотный летательный аппарат. Применение данного аппарата показало высокую эффективность в выявлении лиц, занимающихся незаконным выловом нерестового омуля, а также высокую профилактическую деятельность. А также позволило сэкономить бюджетные средства в виде ГСМ, - отметил Виталий Молоков.
Беспилотники на Байкале будут применяться и дальше для борьбы с незаконным выловом омуля.
Как сообщал «Байкал-Daily», беспилотники в Бурятии пытались также применять для поиска лесных пожаров. Однако этот эксперимент всё же оказался неудачным: ни одного пожара обнаружить таким путём не удалось, а один из аппаратов и вовсе разбили.
На Байкале впервые применили беспилотник для борьбы с браконьерами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с исторического для Бурятии концерта
Раскопки велись недалеко от Гусиного озера
Беспилотный летательный аппарат сэкономил деньги на бензин
Теперь в регионе действует пять ледовых переправ
Поступила целая партия современной медтехники на общую сумму 90,5 миллионов рублей
В соревнованиях по боксу примут участие 114 спортсменов
В Бурятии подвели итоги нерестовой кампании
Освободившимся жителям республики рассказали о социальной адаптации
Административное дело находится на рассмотрении
Женщина совершила преступление, имея отсрочку исполнения наказания
Работодателей оштрафовали за дискриминацию
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 декабря по республике местами небольшой снег
Преодолевшие 2020 метров получат подарки и призы
Всего будет работать 26 «ёлочных» ярмарок
Также спросом пользовались буузы и кедровое масло