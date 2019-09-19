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В Бурятии разбили беспилотник в поисках лесного пожара

В Бурятии разбили беспилотник в поисках лесного пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике редко используют беспилотники для охраны леса из-за горного рельефа

В Бурятии лесники разбили беспилотник, пытаясь обнаружить пожар. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции заместитель председателя правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

- У нас есть беспилотные летательные аппараты в ряде лесхозов, но всё-таки лётчика-наблюдателя никто не заменит. Лучше человеческого фактора ничего нет. Мы пытались использовать беспилотные летательные аппараты. Одно дело их использовать в Центральной полосе России, когда над равниной летит, а у нас горы. Мы в итоге один беспилотный летательный аппарат разбили. Не наш он был, естественно, пользовались услугой. Не обнаружили ни одного лесного пожара с помощью беспилотного летательного аппарата, - сказал Пётр Мордовской.

Беспилотник используют лесники при выезде на пожар, чтобы осмотреть его с высоты и посмотреть, в каком направлении движется лесной пожар.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 сентября в Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного периода 2019 года. Пётр Мордовской отметил, что пожароопасный сезон был «очень сложный».
лесные пожары беспилотные летательные аппараты
 
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