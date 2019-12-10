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В Улан-Удэ на одном «Львёнке» поставят эксперимент

В Улан-Удэ на одном «Львёнке» поставят эксперимент
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Производитель откликнулся на жалобы пассажиров на узкие проходы

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу на новом трамвае «Львёнок» по Улан-Удэ проехались глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель горсовета Чимит Бальжинимаев. Представителям власти продемонстрировали все 15 новых низкопольных вагонов 71-911ЕМ.

Директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов представил вагон под боковым номером 02, где произведена модернизация сидений. Некоторые пассажиры жаловались на узкие проходы.

- Предприятие решило оперативно провести эксперимент в одном из вагонов, чтобы увеличить проход между сиденьями. Конструктора завода изготовителя предложили убрать двойные сиденья. Вместо них поставлены полуторные сиденья, что увеличило длину между боковыми сиденьями в салоне вагона, - сообщили в пресс-службе МУП «Управление трамвая».

Предприятие будет анализировать отзывы пассажиров по этому нововведению.

Трамваи поступили в Улан-Удэ в сентябре, их приобретение стало возможным благодаря «единой» дальневосточной субсидии. Общая стоимость составила более 498 миллионов рублей.


трамвай
 
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