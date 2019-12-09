Названы даты открытия городских ёлок в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Самая главная ёлка откроется 30 декабря на площади Советов



В столице Бурятии стал известен план новогодних мероприятий муниципальных учреждений культуры города.



14 декабря в парках «Юбилейный», имени С.Н Орешкова и впервые в парке «Кристальный» состоятся праздничные открытия зимнего сезона. Парк «Юбилейный» в 16:00 представит праздничную программу «Зимние приключения с Щенячьим патрулём» (0+), в парке имени С.Н. Орешкова в 16:00 горожан и гостей столицы ждут на праздник «Зимние приключения с эльфом и троллями» (0+). Парк «Кристальный» в 15:00 представит маленьким горожанам и их родителям сказочную программу «Зимние приключения с Емелей и его друзьями» (0+). Горожан и гостей города ждут игровая программа для детей и взрослых, весёлые спортивные эстафеты, зимняя дискотека, конкурсы, игры и сладкие призы для самых активных ребят.



Самые главные новогодние события пройдут в Улан-Удэ с 24 декабря. В этот день в 18:00 состоится открытие главной ёлки Советского района в парке «Кристальный» (0+). Гостям покажут театрализованное представление «Кристальное сердце». В это же время в парке имени Д.Ж. Жанаева состоится театрализованный концерт «Кабы не было зимы» (6+) с участием творческих коллективов культурно-досугового Центра «Рассвет».



25 декабря в 18:00 пройдёт главная ёлка Октябрьского района с концертной программой «Мандариновый забег» (0+). Основной идеей праздника станет тема здорового активного образа жизни. Также всех ждут: пироги и плюшки с горячим чаем, продажа профессиональных изделий прикладного художественного творчества.



26 декабря откроются два первых современных муниципальных кинотеатра. В 12:00 состоится торжественное открытие кинотеатра в доме культуры имени А.П. Вагжанова (6+). А в 14:00 пройдёт открытие в доме культуры «Авиатор» (6+). На сеансах будут продемонстрированы мультипликационные фильмы и последние новинки киноиндустрии.



В этот же день в 17:00 состоится открытие главной ёлки Железнодорожного района в парке имени С.Н. Орешкова (0+), где всех ждёт незабываемое концертно-театрализованное шоу «Новогодняя история про трёх богатырей или как богатыри новый год спасали» и праздничный фейерверк.



28 декабря в 14:00 в музее истории города Улан-Удэ состоится зимняя семейная ярмарка «ART Winter» (6+). Это фестиваль, где найдётся место и развлечение для взрослых и маленьких посетителей. Посетители смогут окунуться в новогоднюю атмосферу и купить подарки своим родным и близким. Будут представлены различные изделия ручной работы, а также будут проведены тематические мастер-классы.



Открытие главной городской ёлки и шоу-программа «В поисках новогодних чудес» (0+) пройдёт 30 декабря на площади Советов. Начало мероприятия в 17:00. С 16:00 часов на территории сказочного ледяного городка начнут работать анимационные площадки, где артисты культурно-досуговых учреждений Улан-Удэ устроят интересные конкурсы с призами. В 18:00 часов всех ждёт лучший в городе музыкальный фейерверк.



Также со второй половины декабря в муниципальных учреждениях культуры города пройдут новогодние концертные и театрализованные представления с увлекательными игровыми программами. В филиалах центральной городской библиотеки состоятся разнообразные мастер классы, увлекательные квесты и концертно-развлекательные программы. Жителей и гостей столицы Бурятии ждут показы любимых фильмов в новых 3D-кинотеатрах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

