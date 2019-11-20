Полёты в аэропорт Камрань начнутся уже с конца декабря
С 24 декабря будут осуществляться прямые вылеты из Читы по международному направлению Чита – Камрань во Вьетнам. Новый рейс будет осуществляться туроператором «Пегас Туристик».
- В планах туроператора на 2020 обеспечение круглогодичного выполнения чартерной программы прямых вылетов по двум международным направлениям (Вьетнам и Таиланд), также, в зависимости от рыночной конъюнктуры, рассматривается возможность открытия чартерных рейсов в Турцию, – рассказал представитель «Пегас Туристик» в Забайкальском крае Алексей Чудаев.
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отметил социальную важность данной работы, также он обратил внимание и на позитивные перемены, которые происходят в аэропорту Читы.
- Две недели назад читинский аэропорт получил новое дорогостоящее противообледенительные оборудование. Кроме этого, мы ведём переговоры, к которым присоединилось министерство по развитию Дальнего Востока, с компанией «Аэрофлот» для возобновления рейсов в Читу. Мы уже стоим в плане-графике, как только высвободятся воздушные суда, будем надеяться, что «Аэрофлот» будет летать в столицу Забайкалья, – сказал Марат Мирхайдаров.
Прямые чартерные рейсы свяжут Читу со Вьетнамом
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