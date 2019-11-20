Подростки из СИЗО в Улан-Удэ отправили открытки мамам

Они сделали открытки собственными руками



Несовершеннолетние, содержащиеся в улан-удэнском СИЗО №1, сделали открытки ко Дню матери. По всей стране праздник будет отмечаться 24 ноября.



Подростки сделали своими руками поздравительные открытки и отправили письма своим мамам с тёплыми и добрыми пожеланиями, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



- Для нас важно, чтобы несовершеннолетние поддерживали крепкие социальные связи за пределами учреждения. Это помогает в воспитательном процессе становления нормальной личности подростка, и социальному правопослушному поведению в будущем, - подчеркнули сотрудники следственного изолятора.



