Медицинский поезд отправился на запад Иркутской области

Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправился в очередную поездку



До 15 ноября медицинский поезд «Академик Федор Углов» побывает в западных районах Иркутской области. Это станции Кешево, Таргиз, Чуна, Новочунка, Парчум, Невельская, Тайшет, Юрты, Бирюсинск.



В медицинском поезде выполняется широкий спектр диагностических исследований. Оказание медицинской помощи специалистами «поликлиники на колесах» осуществляется с 09.00 до 18.00 часов местного времени.



Направление в передвижной центр можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственном учреждении здравоохранения, сообщает ВСЖД.

