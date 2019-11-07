Забайкалец создал петицию о запрете на прикорм медведей

Сегодня житель Забайкальского края создал петицию о вводе запрета на прикорм медведей. По его словам, зооволонтёры усиленно создают кормовые базы для медведей в непосредственной близости от населённых пунктов.
Петицию забайкалец адресовал Минприроды России и Заксобранию Забайкальского края.
- Медведь, как и любое другое животное, привыкает как к месту, где его кормят, так и к тому факту, что здесь обязательно присутствует в избытке пища. Он начинает паразитировать на людях и в какой-то момент начинает вести себя требовательно-агрессивно, - говорится на сайте Change.org.
По мнению автора, в таком случае рано или поздно создаётся конфликтная ситуация, тогда принимается решение об отстреле зверя.
Забайкалец призвал принять меры по недопущению прикорма медведей на территории Забайкальского края, установить штрафные санкции для зооволонтёров, запретить отлов и транспортировку медведей зооволонтёрами в отдалённые районы края, так как «статистика подтверждает неэффективность данной меры, по итогу шатуны потеряв страх перед человеком, снова идут к нему или умирают от голода».
В начале октября одна читинка уже создавала петицию о медведях, но она заняла противоположную точку зрения – неравнодушная девушка призывала местные власти отказаться от отстрела зверей, а вместо этого перевозить их в лес.
Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация с выходами медведей к людям остаётся острой для Забайкалья и Бурятии. 5 ноября на отстрел медведя, появившегося в селе Смоленка, вышли сотрудники полиции. В Бурятии в селе Никольск медведь разодрал телёнка и чуть не напал на человека.