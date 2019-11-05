В Бурятии дома в зонах подтопления перестали быть самоволками

В Бурятии смогут узаконить более 700 «самоволок»



Народный Хурал принял внесённый главой Бурятии Алексеем Цыденовым закон, который предусматривает возможность предоставлять в зонах подтопления участки, на которых строения были возведены до 31 декабря 2010 года.



В июне 2017 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о зонах с особыми условиями использования территории, так называемых «зонах подтопления» рек Селенга и Уда.



- При наличии положительного решения комитета по имущественным и земельным отношениям Улан-Удэ по предоставлению земельного участка граждане стали получать отрицательные решения в управлении Росреестра. То есть, им отказывали потому, что земельный участок расположен в зоне подтопления. При этом необходимо отметить, что основная часть жилых домов лишь формально относится к самовольным строениям, поскольку люди проживают в этих домах порой по несколько десятков лет, - объяснила министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова.



В то же время расположенные по соседству жилые дома ранее уже были оформлены в частную собственность в рамках «дачной амнистии». Таким образом, на одной территории, находящейся в зоне затопления, сейчас находятся как зарегистрированные дома, собственники которых в случае возникновения чрезвычайной ситуации имеют право на компенсацию, так и незарегистрированные строения.



- В целях обеспечения равноправия граждан и возможности гражданин оформить права на такие объекты недвижимости просим поддержать эту инициативу. После вступления этого закона оформить жилье в собственность смогут более 700 жителей республики, - отметила министр.



Депутаты проголосовали за принятие изменений в закон.



Появление домов, формально относящихся к самовольным, обусловили изменения в законодательстве. В 1998 году вступили в силу положения закона о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, которыми установлено, что единственным доказательством наличия права является его государственная регистрация.



С 1 сентября 2006 года начали действовать изменения в Гражданском кодексе, которые исключили возможность признания судом права собственности на самовольно возведённые постройки. В итоге, не зарегистрированные до этого жилые дома в республике приобрели статус самовольных построек.



Для решения этой проблемы был принят республиканский закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».



На сегодня по данному закону жители республики имеют право бесплатно оформить в собственность земельный участок, на котором до 31 декабря 2010 года возведён объект недвижимости.



- Ранее гражданин должен был предоставить совокупность пяти документов. Это домовая книга, два или более документов об оплате земельного налога, документы специализированных государственных организаций технической инвентаризации (история домовладения), решения судов, подтверждающие факт использования земельного участка, или регистрация по месту жительства. В последующем мы внесли изменения, и требуется только один из них, - отметила министр.



Также в республиканский закон были внесены изменения, согласно которым земельные участки могут быть предоставлены не только под индивидуальное жилищное строительство, но и под личное подсобное хозяйство.



- Благодаря этому сумели оформить свои права порядка 1,8 тысяч жителей улан-удэнских микрорайонов: Площадка, Матросова, Левый Берег, Солдатский, которые расположены в зоне сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта, - напомнила Маргарита Магомедова.



В результате работы количество самоволок в республике снижается. На начало 2016 года в Улан-Удэ насчитывалось около 5,8 тыс таких построек, в 2017 году – 4,3 тыс, в 2018 году – 4 тыс, в 2019 году – 3,3 тыс, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

